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لبنان

محافظ البقاع سمح بمرور الشاحنات على طريق ضهر البيدر الدولي

Lebanon 24
05-02-2024 | 10:26
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أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده في بيان، أنه "بناء على التقرير الصادر عن المديرية الإقليمية للأشغال في البقاع، وبناء على الرأي الفني الصادر عن الاستشاري المكلف من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، وبعد التنسيق مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، ومع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، ومع المدير الإقليمي للأشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحادة، تم اتخاذ القرار بالسماح للشاحنات بالعبور على طريق ضهر البيدر الدولي بدءا من صباح يوم غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر للشاحنات المتوجهة من بيروت نحو البقاع، ومن الساعة الثانية من بعد الظهر وحتى السابعة مساء للشاحنات المتوجهة من البقاع نحو بيروت، كما أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب في ما خص شاحنات النقل بالعبور "الترانزيت" خلال مهلة أقصاها ٤٨ ساعة، وذلك في ضوء وضعية الطريق فنيا وهندسيا".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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