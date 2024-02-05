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لبنان
بالأسماء... 3 شهداء لحركة "أمل" اليوم
Lebanon 24
05-02-2024
|
10:49
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نعت أفواج المقاومة اللبنانية - أمل في بيان الشهداء:
- حسن حسين سكيكي "شمران"، من مواليد عين بعال عام 1996.
- جعفر أمين اسكندر "أفواج"، من مواليد رشكنانيه عام 1991.
- حسين علي عزّام "أبو زهراء"، من مواليد صديقين عام 1994.
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