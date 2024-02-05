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لبنان

سلام بحث مع منظمة الغذاء العالمية في تعزيز شفافية الأسواق وترسيخ المنافسة

Lebanon 24
05-02-2024 | 10:52
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عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اجتماعا مع منظمة الغذاء العالمية، إستكمالا لمسيرة وزارة الاقتصاد والتجارة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد خطوة جديدة تعكس التزامها بتعزيز الشفافية وحماية المستهلك، في حضور المدير العام لوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، حيث تم الإعلان عن إطلاق مبادرة مشتركة بين وزارة الإقتصاد والمنظمة العالمية تهدف إلى: 
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1 - نشر لائحة شهرية بمتوسط أسعار السلع في الأسواق، مما يسهل على المستهلكين معرفة التكاليف المعيشية ومقارنة الاسعار.
 
2 -إصدار تقارير شهرية تفصيلية حول معدل الأسعار، مما سيتيح لمراقبين حماية المستهلك من تتبع التغيرات السعرية للسلع الرئيسية على المستوى المحلي والعالمي مما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
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