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لبنان

خدمات "أوجيرو" تتوقّف في هذه المناطق!

Lebanon 24
05-02-2024 | 11:46
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أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "اكس" أنّ "عطلاً طرأ على سنترال رأس النبع بسبب الضغط على المولدات، ما ادى الى توقّف خدماتنا لدى بعض المشتركين في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".



وأضافت أن "فرق الصيانة تعمل على اصلاح العطل".
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