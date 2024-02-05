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لبنان

قصفٌ بالصواريخ.. هذا ما استهدفته "الحزب" هذا المساء

Lebanon 24
05-02-2024 | 11:47
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أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية ضد موقع إسرائيلي عند الحدود مع لبنان.
 
وذكر الحزب أنه استهدف بالأسلحة الصاروخية ثكنة يفتاح عند الساعة الـ5.00 عصراً، ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة. 
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