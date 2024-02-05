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لبنان

عن حريق "النافعة".. هذا ما كشفته هيئة إدارة السير

Lebanon 24
05-02-2024 | 12:49
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أعلنت "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات" في بيان، أن "احتكاكا كهربائيا حصل، عند السابعة والنصف من صباح اليوم، في الأسلاك الكهربائية في الطابق الأول من المبنى رقم (٣) بسبب قدم الشبكة الكهربائية الموجودة، الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق".
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وأشارت الهيئة الى ان "هذا الحريق الذي تم اخماده على الفور تسبب بأضرار محدودة أتت على بعض المستندات القديمة، ولم يؤد إلى تلف أي مستند ذات قيمة".

كما أكدت في بيانها، أنها "ستزاول خدماتها اعتبارا من صباح الغد وتستقبل المواطنين كالمعتاد".
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