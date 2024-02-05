نائب "قواتي" يهاجم نصرالله".. ماذا قال؟

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي على منصة "أكس"، متوجهاً إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قائلاً: "قلتم وقال مرشدكم بعيد انطلاق الحرب على غزة إنكم لم تشاركوا في التخطيط أو التدريب أو التجهيز أو التوقيت لهجوم حماس في السابع من تشرين الأول. إذا صحت مزاعمكم، لماذا تريدون زج لبنان في أتون حرب مدمرة في حين "ما حدا طلب رأيكن". أما إذا كانت حماس في قلب محور الممانعة فالسؤال هو "ليش عم تكذبو على الناس؟". لا أحد طلب رأيكم ولا أنتم طلبتم رأي أحد. وفروا على لبنان انعكاسات حرب مدمرة تطيح بلبنان واللبنانيين".

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