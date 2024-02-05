ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ مجموعة "قوات الجليل الذئاب المنفردة"، نشرت مؤخراً مقطع فيديو تهدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقتل إلى جانب مسؤولين إسرائيليين آخرين هم تسفي سوكوت، يوسي دغان وإيتمار بن غفير.

وذكرت الصحيفة أنه "تم وضع رصاصات على وجوه الشخصيات المذكورة ضمن الفيديو"، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال 6 أشهر التي تدعو فيها المجموعة إلى اغتيال دغان.

وزعمت الصحيفة أن المجموعة المذكورة مرتبطة بـ"حزب الله" وتنطلق من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، موضحة أن الفيديو المنتشر جرى توزيعه على تطبيق "تيلغرام" وتحديداً ضمن مجموعات لفلسطينيين في الضفة الغربية.