ما جديد وضع الجنوب ميدانياً؟ هذه آخر التطورات

ما زال التوتر مستمراً في جنوب لبنان إثر إقدام جيش العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على قصف عدد من البلدات بسلاح المدفعية.

وقالت مصادر ميدانية في الجنوب إن الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بلدات علما الشعب والضهيرة وطيرحرفا، كما استهدف أيضاً أطراف بلدتي عيتا الشعب ورميش.

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وكان "حزب الله" أعلن اليوم تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وأشار الحزب إلى أنه استهدف ثكنة يفتاح، كما استهدف موقع السماقة مرتين، فيما قصف أيضاً موقع رويسات العلم.

من جهتها، أعلنت حركة "أمل"، اليوم، استشهاد 3 من عناصرها وهم: حسن سكيكي، حسين عزام وجعفر اسكندر.