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لبنان
جنبلاط عرض ووزير الدولة الألماني المستجدات
Lebanon 24
05-02-2024
|
15:14
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، وزير الدولة الألماني نيلز أنين والوفد المرافق، في حضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تيمور جنبلاط، السيدة نورا جنبلاط، ونائب رئيس الحزب زاهر رعد، حيث جرى عرض لمختلف المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
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