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لبنان

رسالة عن "حزب الله" وصلت إلى نتنياهو.. هذا ما كُتب فيها!

Lebanon 24
05-02-2024 | 15:56
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أرسل رؤساء المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، يطالبون فيها بمنع تقليص القوات العسكرية في المنطقة.
 
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وقال رؤساء السلطات في الشمال، في رسالتهم، إنهم يودون "إبلاغ وتنبيه أصحاب القرار"، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الأمن، بـ"أننا لن نسمح لإسرائيل بتحويل بلداتنا، التي تم إخلاؤها، إلى منظومة إنذار واغراء لمقاتلي الرضوان وقوات حزب الله".

وأضافوا: "في مثل هذا العمل، ستضطر مجموعات الجاهزية، المكوّنة من سكان القرى التعاونية والكيبوتسات، إلى القتال من دون مساعدة عسكرية، وبسبب هذا سيتحولون إلى بط في حقل الرماية من دون قدرة عددية".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقتٍ سابق، عن عدم رغبة عشرات الآلاف من المستوطنين، الذين جرى إخلاؤهم من مستوطنات غلاف قطاع غزة ومستوطنات شمالي فلسطين، في العودة مجدداً إليها.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ مستوطني الشمال لن يعودوا إلى منازلهم إذا ما تحقق الردع مع "حزب الله"، كما أشار إلى وجود حالة إحباط في مستوطنات الشمال، بسبب استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان. (الميادين نت)
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