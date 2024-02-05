حادثة مأسوية في صيدا.. ما جرى داخل معمل النفايات مروّع!

وقع حادث مأسويّ، اليوم الإثنين، داخل معمل فرز النفايات في صيدا، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا.



Advertisement ولفتت المعلومات إلى أنّ جرافة دهست عن طريق الخطأ المدعو "م.ش."، الأمر الذي أدّى إلى إصابة الأخير بجروح قبل أن يفارق الحياة.

ولفتت المعلومات إلى أنّ جرافة دهست عن طريق الخطأ المدعو "م.ش."، الأمر الذي أدّى إلى إصابة الأخير بجروح قبل أن يفارق الحياة.