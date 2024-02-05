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لبنان

حادثة مأسوية في صيدا.. ما جرى داخل معمل النفايات مروّع!

Lebanon 24
05-02-2024 | 16:36
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وقع حادث مأسويّ، اليوم الإثنين، داخل معمل فرز النفايات في صيدا، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا.

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ولفتت المعلومات إلى أنّ جرافة دهست عن طريق الخطأ المدعو "م.ش."، الأمر الذي أدّى إلى إصابة الأخير بجروح قبل أن يفارق الحياة.

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