فاز البطل اللبناني ربيع السقا في بطولة كأس العالم للقوة البدنية ضمن اتحاد "world powerlifting congress" المقامة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، محققاً الميدالية الذهبية، ومحطماً الرقم القياسي 295 كلغ في البنش برس للبطل للروسي ديمتري شابالين

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السقا حقق الرقم 300 كلغ كرقم قياسي جديد، ليعود ويسجل رقماً جديداً برفعه 310 كلغ، كما فاز البطل شربل الحلاق بالميدالية الذهبية للماستر محققاً رقماً قياسياً جديداً في الديدليفت.

كذلك، شاركهم المراتب الأولى أيضاً ابن البقاع البطل مهند الشامي بنيله ميدالية ذهبية .





