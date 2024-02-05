16
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
12
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حزب الله" لا يريد حرباً وسيخوضها إذا فُرضت عليه
Lebanon 24
05-02-2024
|
22:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب سركيس نعوم في" النهار": تفيد معلومات مصدر سياسي لبناني واسع الاطلاع على قضايا بلاده والإقليم والتعاطي الخارجي العربي والإسلامي والدولي معها، تفيد "أن القادرين مالياً من شعب إسرائيل سواء كانوا حاملين جوازات سفر أجنبية أم لا سافر عددٌ كبيرٌ منهم الى خارج بلادهم. ولم يترك هؤلاء أموالهم فيها، علماً أن لكثيرين منهم بلداناً "أصلية" في شرق العالم وغربه، وعلماً أيضا أنه كان لقبرص نصيب في استقبال عدد من هؤلاء وبيع الميسورين منهم شققاً وتأجير متوسطي الحال شققاً أخرى".
Advertisement
وتفيد المعلومات نفسها ثانياً "أن إسرائيليي الشمال المجاورين لجنوب لبنان يريدون العودة الى مدنهم وبلدانهم وقراهم بل ومستعمراتهم والمستوطنات. لكن كيف يعودون؟ لا يزال سؤالاً لا جواب عنه عندهم كما عند المسؤولين عنهم مثل الحكومة و"جيش الدفاع" والأحزاب بعلمانييها ويسارييها ويمينييها ودينييها. ذلك أن معظمهم وبعد دمار وتضرّر مئات من منازلهم لن يعودوا إذا استمر "حزب الله" في وضعه القوي جنوب لبنان حتى وإنْ أوقف النار جرّاء وساطة إقليمية - دولية يجري العمل عليها. ويفضّل قسم من هؤلاء أن يقوم جيشهم وبقرار حكومي بمهاجمة "حزب الله" عسكرياً وبالقضاء عليه أو على خطره ويعطّل بذلك خطره عليهم ويفتح لهم طريق العودة الى بيوتهم. لكن قسماً آخر يخشى أن يتسبّب العمل العسكري لجيشهم بدمار نهائي لشمالهم وبدمار كبير في وسط بلادهم بسبب القوة الصاروخية الكبيرة والمهمة لـ"حزب الله". ساعتئذٍ يعمّ الخراب إسرائيل ويعمّ لبنان أيضاً. ولا يعود مهماً إذا انتصرت إسرائيل عليه أو عجزت عن ذلك إذ إن الرابح والخاسر عسكرياً سيكون شعباهما، فضلاً عن أن حرباً كهذه قد تنتهي بلا رابح ولا خاسر. لكن نتنياهو يريد حرباً لاستعادة وضعه الشعبي، علماً أنه استعاد الكثير منه. ويريد إعادة سكان الشمال الى منازلهم. ولا أحد متأكدا من أن حربا إسرائيلية على لبنان لن تقع رغم رفض أميركا لها... حتى الآن".
تفيد المعلومات نفسها ثالثاً أن "حزب الله" لا يريد حرباً شاملة مع إسرائيل لأسباب كثيرة معروفة، لكنه سيخوضها وبكل أسلحته والمئة ألف عنصر في جيشه إذا اضطُر الى ذلك، فضلاً عن صواريخه التي لا يقلّ عددها عن مئة ألف وربما تصل الى مئة وخمسين ألفاً. لكن الحزب المذكور هو "درّة التاج" لإيران الإسلامية. صحيح أن هناك حوثيين في اليمن و"حشداً شعبياً" في العراق و"النجباء" و"كتائب حزب الله"، لكن إمكاناتهم كلهم محدودة ولا يمكن مقارنتها بإمكانات "الحزب"، فضلاً عن أن إيران لا تريد حرباً مع أميركا وأميركا لا تريد حرباً معها. أمّا "حزب الله" فهل يريد حرباً واسعة مع إسرائيل؟ ربما لا لكن إذا فُرضت عليه سيخوضها، علماً أن التوازن السلاحي بينه وبين إسرائيل غير موجود أو بالأحرى مختل، فضلاً عن أن حرب تموز 2006 استمرت 33 يوماً فقط، أما حرب غزة فصار لها أربعة أشهر ونيّف وخسائرها كبيرة جداً لكل أطرافها. وعلى الجانب اللبناني دُمّرت المنازل وهُجّر آلاف من المواطنين، ربما مئة ألف أو أكثر، وخسر "حزب الله" حتى الآن أكثر من 140 شهيدا، وقد يستشهد عدد أكبر من مقاتليه وكوادره الأساسية إذا استمرت الحرب، ويؤثّر غيابهم على "الحزب" رغم أن عديده يقارب المئة ألف وكوادره العليا بالآلاف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة نائبة في حادث سير مروّع.. سيارتها اصطدمت بمركبة أخرى وهذا عدد الجرحى
Lebanon 24
وفاة نائبة في حادث سير مروّع.. سيارتها اصطدمت بمركبة أخرى وهذا عدد الجرحى
07:28 | 2024-02-05
05/02/2024 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ديانا فاخوري برفقة إبن زوجها: "أنت حبي" (صور)
Lebanon 24
ديانا فاخوري برفقة إبن زوجها: "أنت حبي" (صور)
07:40 | 2024-02-05
05/02/2024 07:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال وشقيقه... ما الذي عُثِرَ بحوزتهما؟
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال وشقيقه... ما الذي عُثِرَ بحوزتهما؟
08:08 | 2024-02-05
05/02/2024 08:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملة" واحدة قد تنقذ لبنان.. ليست الدولار!
Lebanon 24
"عملة" واحدة قد تنقذ لبنان.. ليست الدولار!
14:00 | 2024-02-05
05/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالات ولا رواتب في هذه الإدارات!
Lebanon 24
إستقالات ولا رواتب في هذه الإدارات!
02:45 | 2024-02-05
05/02/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-02-06
صفعة للعدلية...خطوة "غير مجدية" ومخالِفة للمساعدين القضائيين
02:15 | 2024-02-06
مرجع سياسيّ يُحدّد شرطين لعودة الحريري
02:11 | 2024-02-06
غمرتها الثلوج.. إليكم الطرق الجبلية المقطوعة لصباح اليوم
02:03 | 2024-02-06
بعد 15 يوماً من الأمطار المتواصلة.. كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة؟
02:00 | 2024-02-06
هل يستطيع اللبنانيون أن يتعايشوا على "المرّة" قبل "الحلوة"؟
01:53 | 2024-02-06
المشهد جنوبًأ... "الحزب" يستهدف ثكنة راميم وغارة اسرائيلية على منزل في طوفا
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
06/02/2024 09:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
06/02/2024 09:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
06/02/2024 09:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24