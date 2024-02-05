16
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
12
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مُفتاح الحلّ اللبناني في غزة... الحرب فرصة لتسريع خروج لبنان من أزماته؟
Lebanon 24
05-02-2024
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد علوش في" الديار": بعد محاولات مضنية، فشلت كل مساعي فك ارتباط الجبهات، وجبهة لبنان إحداها، فبحسب مصادر متابعة لم يعد أي مسؤول غربي يزور لبنان يطرح الحلول على الجبهة الجنوبية بمعزل عما يجري في غزة، حيث بات هناك قناعة تامة بأن مفتاح الحل في القطاع، والهدوء هناك ينعكس على كل باقي الجبهات.
Advertisement
الواقع العسكري في بلد مثل لبنان يعاني من شلل سياسي تام، لا يمكنه فصله عن الواقع السياسي والاقتصادي فيه، ففي الفترة الماضية، سعت العديد من الجهات الدولية، أبرزها أعضاء "اللجنة الخماسية"، إلى الفصل بين الملف الرئاسي وتطورات الأوضاع في غزة وجنوب لبنان، إلا أن المؤشرات العملية أكدت صعوبة هذا الأمر، نظراً إلى أن إرتباط الملفين بطرف أساسي في المعادلة الداخلية، أي حزب الله، وبالتالي البحث معه في الملف الأول من الطبيعي أن ينعكس على الملف الثاني.
على الرغم من أن حزب الله يؤكد في جميع المناسبات، أنه بالنسبة لديه لا إرتباط بين الملفين، إلا أنه في المقابل لا يمكن تصور هذا الفصل من الناحية الواقعية، ففي نهاية المطاف هناك مطالب يطرحها الموفدون الدوليون تتعلق بالأوضاع الجنوبية وبالملف السياسي، وبحال كان مستحيلاً قبل الحرب على غزة الفصل بين الرئاسة وباقي الملفات السياسية والاقتصادية، وكان الحديث عن سلة متكاملة لأي تسوية مفترضة، فإنه اليوم باتت السلة أشمل وتتعلق بالحرب والسياسة على حد سواء.
وبحسب المصادر فإن كل ملفات لبنان مربوطة بغزة ارتباطاً عضوياً أو زمنياً، كاشفة أن المفتاح في الهدنة وتفاصيلها، بينما في لبنان فالأمور متاحة، وحزب الله الذي أعلن بوضوح مسؤولية الدولة في التفاوض الحدودي، لن يعرقل حلولاً تضمن للبنان الكثير مما كان يدفع حزب الله لأجله الدماء، وما جرى في المنطقة قد يكون مفيداً لناحية تسريع خروج لبنان من أزماته، بعد المراوحة التي كانت قائمة طيلة الأشهر الماضية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة نائبة في حادث سير مروّع.. سيارتها اصطدمت بمركبة أخرى وهذا عدد الجرحى
Lebanon 24
وفاة نائبة في حادث سير مروّع.. سيارتها اصطدمت بمركبة أخرى وهذا عدد الجرحى
07:28 | 2024-02-05
05/02/2024 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ديانا فاخوري برفقة إبن زوجها: "أنت حبي" (صور)
Lebanon 24
ديانا فاخوري برفقة إبن زوجها: "أنت حبي" (صور)
07:40 | 2024-02-05
05/02/2024 07:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال وشقيقه... ما الذي عُثِرَ بحوزتهما؟
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال وشقيقه... ما الذي عُثِرَ بحوزتهما؟
08:08 | 2024-02-05
05/02/2024 08:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملة" واحدة قد تنقذ لبنان.. ليست الدولار!
Lebanon 24
"عملة" واحدة قد تنقذ لبنان.. ليست الدولار!
14:00 | 2024-02-05
05/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالات ولا رواتب في هذه الإدارات!
Lebanon 24
إستقالات ولا رواتب في هذه الإدارات!
02:45 | 2024-02-05
05/02/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-02-06
صفعة للعدلية...خطوة "غير مجدية" ومخالِفة للمساعدين القضائيين
02:15 | 2024-02-06
مرجع سياسيّ يُحدّد شرطين لعودة الحريري
02:11 | 2024-02-06
غمرتها الثلوج.. إليكم الطرق الجبلية المقطوعة لصباح اليوم
02:03 | 2024-02-06
بعد 15 يوماً من الأمطار المتواصلة.. كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة؟
02:00 | 2024-02-06
هل يستطيع اللبنانيون أن يتعايشوا على "المرّة" قبل "الحلوة"؟
01:53 | 2024-02-06
المشهد جنوبًأ... "الحزب" يستهدف ثكنة راميم وغارة اسرائيلية على منزل في طوفا
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
06/02/2024 09:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
06/02/2024 09:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
06/02/2024 09:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24