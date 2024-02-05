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لبنان

لقاء متوتر.. فرنسا حذرت إسرائيل من التدخل العسكري في لبنان

Lebanon 24
05-02-2024 | 23:19
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خلال لقائه نظيره الإسرائيلي نقل وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه رسالة مباشرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا سيكون لها دور مركزي في أي حل سياسي مستقبلي في لبنان.

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" إنّ الاجتماع بين وزيري خارجية إسرائيل وفرنسا ساده التوتر بسبب ملفي لبنان والمحتجزين في غزة، مضيفة أنّ فرنسا لم تقدم أدلة على حصول المحتجزين الإسرائيليين في غزة على أدوية.
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ووفق "الهيئة"، حذّر وزير خارجية فرنسا نظيره الإسرائيلي من أن بلاده ستقوم بعمل عسكري في لبنان لإنقاذ نحو 20 ألف فرنسي إذا اندلعت حرب مع "حزب الله".

وأضافت "التأكيد الفرنسي جاء على إثر زيارة المبعوث الأميركي إلى إسرائيل وسط خشية فرنسية من أن يكون الفاعل الوحيد في هذه القضية هو الولايات المتحدة الأميركية".

وقالت الهيئة "بعدما سمع وزير الخارجية الفرنسي من الإسرائيليين أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي، فلن يكون أمام إسرائيل خيار سوى القيام بعمل عسكري في لبنان، رد على محاوريه قائلاً إنه إذا اندلعت حرب بين إسرائيل وحزب الله، فسوف تضطر فرنسا إلى القيام بعمل عسكري في لبنان لإنقاذ حوالي 20 ألف مواطن فرنسي يعيشون هناك".

وعقد وزير الخارجية الفرنسي سيجورنيه سلسلة من اللقاءات في إسرائيل مع كبار القادة السياسيين.(العربية)

لبنان

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