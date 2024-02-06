تصعيد في الشارع.. العسكريون المتقاعدون يتحركون مجدداً

كما تجمع عدد من العسكريين المتقاعدين أمام مدخل مرفأ بيروت في جزء من تحرّكهم.

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قطع عدد من العسكريين المتقاعدين اوتوستراد البالما بشكل جزئي بالاطارات المشتعلة، كما عمدوا الى اشعال الاطارات أمام مصرف لبنان عند بولفار طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".