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لبنان

تصعيد في الشارع.. العسكريون المتقاعدون يتحركون مجدداً

Lebanon 24
06-02-2024 | 00:13
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قطع عدد من العسكريين المتقاعدين اوتوستراد البالما بشكل جزئي بالاطارات المشتعلة، كما عمدوا الى اشعال الاطارات أمام مصرف لبنان  عند بولفار طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
كما تجمع عدد من العسكريين المتقاعدين أمام مدخل مرفأ بيروت في جزء من تحرّكهم.
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