المشهد جنوبًأ... "الحزب" يستهدف ثكنة راميم وغارة اسرائيلية على منزل في طوفا

عاشت القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط ليلا حذرا ومتوترا بعد القصف المعادي الذي استهدف محيط بلدتي الناقورة والضهيرة قرابة التاسعة ليلا مترافقًا مع رمايات رشاشة على جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي اطراف بلدتي علما الشعب والناقورة، بحسب ما افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام".

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وأغار الطيران المعادي عند الساعة 4,15 فجرا، على منزل مؤلف من طابقين في منطقة طوفا جنوب شرق بلدة ميس الجبل، ما أدى الى تدميره بشكل كامل، من دون تسجيل اصابات.





وأعلن "حزب الله"، أنه استهدف ‌‌‌‌عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان، مشيرًا الى تحقيق إصابات مباشرة.‏

واطلق العدو القنابل المضيئة طيلة الليل فوق قرى قضاء صور وبنت جبيل.

الجدير ذكره ان الشهداء الثلاثة الذين نعتهم حركة "امل" في بيان رسمي كانوا قد ارتقوا شهداء في الغارة المعادية على احد المنازل في بلدة بيت ليف سيصلى على الجثامين في ساحة القسم في مدينة صور عند الحادية عشر من يوم غد الاربعاء ليواروا في الثرى في بلداتهم (عين بعال، رشكنانية، وصديقين) قضاء صور كما اصيب بالغارة نفسها عدد من الجرحى يتلقون العلاج في المستشفيات.