جبهة الجنوب حامية... "الحزب" يستهدف انتشارًا للجيش الإسرائيلي

أغار الطيران المعادي عند الساعة 4,15 فجرا، على منزل مؤلف من طابقين في منطقة طوفا جنوب شرق بلدة ميس الجبل، ما أدى الى تدميره بشكل كامل، من دون تسجيل اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وأعلن "حزب الله" في بيان، أنه استهدف ‌‌‌‌عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان، مشيرًا الى تحقيق إصابات مباشرة.‏

وجاء في بيان اَخر: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 انتشاراً لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وأصابوه ‏إصابةً مباشرة".‏



وأعلن "الحزب"، استهداف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية عند الساعة ‌‎11:20‌‏ وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.‏

وحلقت طائرة استطلاع تجسسي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة على علو متوسط وصولا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي، كما حلق الطيران الاستطلاعي على علو منخفض فوق قرى مثلث النبطية - الزهراني - إقليم التفاح.

واستهدف العدو الاسرائيلي، صباح اليوم، اطراف الضهيرة بالقصف المدفعي، وأغار الطيران الحربي المعادي على بلدة مروحين. كما قصفت مدفعية العدو أطراف بلدة طيرحرفا.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الجيش الاسرائيلي قصف ومشّط بالاسلحة الرشاشة من مستوطنة المنارة ناحية ميس الجبل.

الى ذلك، استهدف القصف المدفعي المعادي أطراف بلدتي حولا ومركبا.

وعاشت القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط ليلا حذرا ومتوترا بعد القصف المعادي الذي استهدف محيط بلدتي الناقورة والضهيرة قرابة التاسعة ليلا مترافقًا مع رمايات رشاشة على جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي اطراف بلدتي علما الشعب والناقورة، بحسب ما افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام".







واطلق العدو القنابل المضيئة طيلة الليل فوق قرى قضاء صور وبنت جبيل.

الجدير ذكره ان الشهداء الثلاثة الذين نعتهم حركة "امل" في بيان رسمي كانوا قد ارتقوا شهداء في الغارة المعادية على احد المنازل في بلدة بيت ليف سيصلى على الجثامين في ساحة القسم في مدينة صور عند الحادية عشر من يوم غد الاربعاء ليواروا في الثرى في بلداتهم (عين بعال، رشكنانية، وصديقين) قضاء صور كما اصيب بالغارة نفسها عدد من الجرحى يتلقون العلاج في المستشفيات.