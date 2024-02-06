تراجع حضور حماس بعد اغتيال العاروري

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كان لافتا في الاسابيع الماضية تراجع حضور حركة حماس العسكري عند الحدود اللبنانية الجنوبية، اذ توقفت عن اصدار البيانات التي تعلن من خلالها استهداف مواقع عسكرية اسرائيلية او القيام بعمليات اقتحام عسكرية للحدود كما كان يحصل في الاسابيع الاولى للحرب في غزة والجنوب.وبحسب مصادر مطلعة فإن التراجع الكبير في اداء الحركة في لبنان يعود الى اغتيال نائب رئيس الحركة ومسؤول الضفة الغربي صالح العاروري الذي كان يمسك بكافة الملفات المرتبطة بالحركة وحضورها العسكري في لبنان ودورها في تغذية الضفة الغربية بالاسلحة والامكانات.وتعتبر المصادر "ان البنية العسكرية والأمنية لـ"حماس" لم تتضرر في لبنان لكن شكل الادارة سيختلف بعد مقتل العاروري وهذا يحتاج الى مزيد من الوقت، كما ان "حزب الله" يتجنب الاحراج في الداخل اللبناني الذي يرفض جزء كبير منه مشاركة قوى غير لبنانية في المعارك جنوب لبنان".