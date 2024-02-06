Advertisement

لبنان

تراجع حضور حماس بعد اغتيال العاروري

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-02-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1161143-638428045505747442.jpg
Doc-P-1161143-638428045505747442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كان لافتا في الاسابيع الماضية تراجع حضور حركة حماس العسكري عند الحدود اللبنانية الجنوبية، اذ توقفت عن اصدار البيانات التي تعلن من خلالها استهداف مواقع عسكرية اسرائيلية او القيام بعمليات اقتحام عسكرية للحدود كما كان يحصل في الاسابيع الاولى للحرب في غزة والجنوب.
Advertisement

وبحسب مصادر مطلعة فإن التراجع الكبير في اداء الحركة في لبنان يعود الى اغتيال نائب رئيس الحركة ومسؤول الضفة الغربي صالح العاروري الذي كان يمسك بكافة الملفات المرتبطة بالحركة وحضورها العسكري في لبنان ودورها في تغذية الضفة الغربية بالاسلحة والامكانات.
وتعتبر المصادر "ان البنية العسكرية والأمنية لـ"حماس" لم تتضرر في لبنان لكن شكل الادارة سيختلف بعد مقتل العاروري وهذا يحتاج الى مزيد من الوقت، كما ان "حزب الله" يتجنب الاحراج في الداخل اللبناني الذي يرفض جزء كبير منه مشاركة قوى غير لبنانية في المعارك جنوب لبنان".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-02-06
02:15 | 2024-02-06
02:11 | 2024-02-06
02:03 | 2024-02-06
02:00 | 2024-02-06
01:53 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24