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لبنان

"المدير" محط ثقة دولة خليجية وازنة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-02-2024 | 01:45
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طرح أحد النواب، في أثناء زيارته سفير دولة خليجية وازنة في السياسة اللبنانية العربية والإقليمية، إمكان أن يسعى  السفير مع دولته في تمويل أحد المشاريع الإنمائية إجتماعياً وبشرياً في العاصمة بيروت كونه نائب المدينة، بالإضافة الى ملف الإستيراد والتصدير المتبادل ، إلا أن هذا النائب فوجئ، كما كشف لاحقا لمقربين منه،  بجواب السفير الذي قال له بكل صراحة: أطلِع مدير عام الإقتصاد على جدوى مشروعك، ونحن كسفارة نكمل التنسيق معه كوننا نثق جداً بجدوى كل مشروع يقدم من قبله أو عبره، فما كان على النائب إلا أن إتصل بالمدير لتهنئته على حجم الثقة به ولطلب الخدمة في آنٍ واحد.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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