مرجع سياسيّ يُحدّد شرطين لعودة الحريري

مع اقتراب موعد الرابع عشر من شباط، وترقّب عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، للمشاركة في إحياء ذكرى إستشهاد والده، قال مرجع سياسيّ بارز، إنّ رئيس تيّار "المستقبل" لن يُعلّق عزوفه عن الحياة السياسيّة إلّا بشرطين: أوّلهما تعاون الجميع معه لاستقرار الوضع السياسيّ في البلاد، كما كان الحال عليه قبل العام 2019، وثانيهما السماح له بالعمل، كيّ يتمّ إصلاح الوضع المالي والإقتصاديّ والمعيشيّ.

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