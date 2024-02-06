لا تجاوب مع طلبات "سعادته"

لا ينفكّ نائبٌ سُنّي في لقاءاته، خصوصاً مع سفراء ودبلوماسيين، من طلب المعونة المالية لتوظيفها في منطقته، علماً أنّ أيّاً من المراجع التي يلتقيها لم يتجاوب مع طلباته.

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