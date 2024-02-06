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لبنان
لا تجاوب مع طلبات "سعادته"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-02-2024
|
02:45
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لا ينفكّ نائبٌ سُنّي في لقاءاته، خصوصاً مع سفراء ودبلوماسيين، من طلب المعونة المالية لتوظيفها في منطقته، علماً أنّ أيّاً من المراجع التي يلتقيها لم يتجاوب مع طلباته.
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المصدر: لبنان 24
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