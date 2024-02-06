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لبنان

بعد 15 يوماً من الأمطار المتواصلة.. كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة؟

Lebanon 24
06-02-2024 | 02:03
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يسيطر طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط نتيجة منخفض جوي شرق المتوسط ينحسر تدريجيا قبل ظهر اليوم الثلاثاء، يستقر بعد ذلك مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية
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الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع احتمال امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء إلى قليل الغيوم.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع درجات متدنية صباحا في المناطق الداخلية

وفي السياق، ذكرت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر صفحتها على فيسبوك انه منذ 22 كانون الثاني وحتى الإثنين 5 شباط كان لبنان على موعد مع 15 يوما من الأمطار المتواصلة التي تراوحت ما بين متفرقة وغزيرة وطوفانية، مشيرة إلى ان الأمطار كسرت الأرقام القياسية هذا العام.



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