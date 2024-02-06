غمرتها الثلوج.. إليكم الطرق الجبلية المقطوعة لصباح اليوم

بالرغم من انحسار المنخفض الجوي نوعًا ما، إلا أن بعضًا من الطرق الجبلية لا تزال مقطوعة بالثلوج.



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-كفرذبيان - حدث بعلبك



-العاقورة - حدث بعلبك



-عيناتا - الارز



جرد مربين - الهرمل بهذا السياق أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم الثلاثاء هي:-كفرذبيان - حدث بعلبك-العاقورة - حدث بعلبك-عيناتا - الارزجرد مربين - الهرمل