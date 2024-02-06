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لبنان

غمرتها الثلوج.. إليكم الطرق الجبلية المقطوعة لصباح اليوم

Lebanon 24
06-02-2024 | 02:11
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بالرغم من انحسار المنخفض الجوي نوعًا ما، إلا أن بعضًا من الطرق الجبلية لا تزال مقطوعة بالثلوج.
 
بهذا السياق أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم الثلاثاء هي:
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-كفرذبيان - حدث بعلبك

-العاقورة - حدث بعلبك

-عيناتا - الارز

جرد مربين - الهرمل
المصدر: غرفة التحكم المروري
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