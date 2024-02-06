الموت يغيّب والد نائب لبناني

توفي إيلي جورج عقيص، والد النائب جورج عقيص.



يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 7 شباط 2024 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك ـ رياق.

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