"ترقّب" لمحطة 14 شباط السنوية.. هل يستعدّ الحريري للعودة فعلاً؟!

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لعلّ ما عزّز من "التكهّنات" تمثّل في الشعار الذي تمّ إطلاقه على المناسبة، أي "تعو ننزل ليرجع"، والذي ترافق مع حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوات للحشد الجماهيري الواسع أمام ضريح الحريري الأب في 14 شباط، من باب "دعم" الحريري الابن، ومطالبته بالعودة، علمًا أنّ قائمة المشاركين في هذه الحملات ضمّت نوابًا سابقين ومسؤولين في تيار "المستقبل" كان بعضهم من الدائرة "اللصيقة" بالرجل.لكن، هل يمكن القول إنّ شعار "تعو ننزل ليرجع" يمهّد فعلاً لعودة الحريري، أو أنّه يحمل بين طيّاته "مقوّمات" هذه العودة؟ هل يبدو "سيناريو" تلبية الحريري لمطالب الجماهير، وبالتالي وضع قرار تعليق عمله السياسي جانبًا، واقعيًا؟ وأبعد من ذلك، هل يستعدّ الحريري للعودة فعلاً، والتي قد تكون مبرّرة بالظروف الطارئة والاستثنائية، أم أنّه متمسّك بقراره تعليق العمل السياسي، بانتظار "نضوج" اللحظة التي تتيح مثل هذه العودة؟لم يغب سعد الحريري عن المشهد السياسي في عامي الانكفاء تحت عنوان "تعليق" العمل السياسي، حيث بقي اسمه حاضرًا في الأروقة السياسية، بدليل "استذكاره" من جانب النائب آلان عون في آخر الجلسات التشريعية، ولو أنّ حضوره الفعليّ يكاد يقتصر على يومٍ واحدٍ في السنة، هو ذكرى اغتيال والده، الذي حرص الحريري على الحفاظ على "تقليد" إحيائه، ولو بصورة "رمزية"، بعيدًا عن الاحتفالات التي طبعت فعاليّاتها في السابق.بهذا المعنى، يقول المحسوبون على الحريري، أو من كانوا مقرّبين منه قبل غيابه عن الساحة، إنّ شعار "تعو ننزل ليرجع"، يعبّر عن "مطلب جماهيري" بضرورة عودة "الشيخ سعد" عن قراره تعليق عمله السياسي، وبالتالي العودة إلى ممارسة دوره، خصوصًا أنّ غيابه أدّى وفق هؤلاء إلى "خلل حقيقي" في موازين القوى، يعبّر عنها بشكل أو بآخر "تشتّت" البرلمان الحالي، الذي عجز النواب الذين طرحوا أنفسهم كـ"بدائل" في إثبات أيّ "حيثية".بالنسبة إلى هؤلاء، فإنّ "مقوّمات" العودة اليوم متوافرة، في ظلّ الظروف الاستثنائية التي يشهدها لبنان والمنطقة، على وقع الحرب الإسرائيلية على غزة، وتلك الموازية لها في جنوب لبنان، والتهديدات الإسرائيلية بتوسيعها، وفي ظلّ الفراغ الرئاسي المدمّر، والانهيار الاقتصادي المتواصل، وكلّها أمور يفترض أن تدفع الحريري إلى العودة لممارسة الدور المفترض منه، مع سائر الشركاء، من أجل استكمال المسيرة التي بدأها والده قبله.هكذا، يعبّر شعار "تعو ننزل ليرجع" عن رغبة أنصار الحريري ومؤيّديه، حتى في داخل "تيار المستقبل" بعودة زعيمهم إلى الأرض، لكنّه وفق العارفين، لا يكفي للقول إنّ الحريري اتخذ قراره فعليًا بالعودة، خصوصًا أنّ رافعي الشعار يؤكدون أنّ الحريري "لا علاقة له به"، وأنّه ليس من اختاره، بل إنّه لم يفاتح أحدًا ببرنامج زيارته المرتقبة إلى بيروت، وكلّ ما يعرفه المقرّبون منه أنّه آتٍ إلى لبنان في ذكرى اغتيال والده، ونقطة على السطر.من هنا، يقول العارفون إنّ كلّ ما يُحكى عن برنامج الزيارة، والنشاطات واللقاءات التي سيعقدها، وقد نُسِج الكثير من "السيناريوهات" بشأنها، لا يعدو كونه "تكهّنات" تبقى بلا أساس فعليّ، أو ربما مجرد "أمنيات" لبعض المحسوبين على الحريري، الذين يرغبون بصدق أن تتحول الزيارة "المؤقتة" حتى إثبات العكس، إلى عودة "دائمة"، خصوصًا أنّ هؤلاء مقتنعون أنّ المسألة "قصّة وقت" لا أكثر، وأنّ "المستقبل" الذي أسّسه الشهيد رفيق الحريري لن ينتهي.وإذا كان صحيحًا أنّ الحريري وحده يملك "تفاصيل" زيارته المرتقبة، التي قد تكون مشابهة لزيارة العام الماضي، التي اقتصرت على إحياء ذكرى اغتيال الحريري الأب، فإنّ العارفون لا ينكرون وجود "رسائل" قد يكون راغبًا بتمريرها إلى الأفرقاء في الداخل والخارج، ربطًا بالأسباب التي دفعته إلى "الانكفاء" أساسًا، من طراز أنّه لا يزال "فاعلاً ومؤثّرًا" على الساحة، حتى لو كان قرار العودة "مؤجّلاً" إلى أمد قد لا يكون بعيدًا.