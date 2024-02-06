حلاوة يستمع اليوم إلى مسؤولين أمنيين في جرائم الإثراء غير المشروع

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه من المقرر أن يستمع قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي في جلسة تُعقد اليوم الى قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، مدير مكتب قهوجي العميد الركن المتقاعد محمد الحسيني، مديري المخابرات السابقين العميد الركن إدمون فاضل والعميد الركن كميل ضاهر، العميد الركن المتقاعد جورج خميس والمقدّم في الأمن العام أحمد الجمل، بجرائم الإثراء غير المشروع، وذلك على خلفية إدّعاء النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر عليهم.

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