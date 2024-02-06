وفاة خالة الإعلامية ريما فرح

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انتقلت إلى رحمته تعالى الآنسة ماري إسكندر فرح خالة الإعلامية الدكتورة ريما فرح.وقد نعت الاعلامية ريما فرح خالتها. وكتبت على صفحتها على "فايسبوك" قائلة: "اليوم اخسر معركة ان يبقى لي ام ثانية وان لم تلدني، لكنها كانت توأمها محبة ولهفة لنا حتى آخر النفس…اليوم اخسر دعاء حاملة مسبحة الصلاة لي ولأخواتي ان يرعانا الله بالصحة والأمان…اليوم اخسر عبق من افعمت بيتنا بظلال امي….اليوم خسرت خالتي ماري.ومن اليوم وصاعداً سأخسر في كل صبيحة وكل مساء صوتاً يقتحم غرفتي: صباح الخير يا ريما.. وتصبحي على خير يا ريما..ماري، سأحفظ لك ذكرى امرأة تفانت في خدمة عائلتها ولم تطلب يوماً عوناً من احد…ترحلين ولك مع المحيطين الكثير ولا شيء عليكِ…نامي بسلام، ولي ان احتفظ بدموعي كرمى لعينيك اللتين ترفضان كما عينيي امي ان اكون من البكائين…لن اطيل عليكِ الكلام، فقط اخبري امي وأبي اني لم اخذلهما ولن اخيب ظنهما فالعائلة بخير ، فليطمئنان وان كان ما بيننا وبينهما مسافة ارض وسماء …خالتي ماري، سأفتقدك، صلي لنا من حيث انتِ…".يُحتفل بالصلاة لراحة نفس الفقيدة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء 7 شباط في كنيسة سيدة البرامية العجائبية ـ البرامية قضاء صيدا ثم توارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا في صالون الكنيسة.