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لبنان

رداً على القصف على الجنوب.. هذا ما استهدفه حزب الله صباح اليوم

Lebanon 24
06-02-2024 | 04:23
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابةً مباشرة.‏
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كما استهدفوا عند الساعة العاشرة انتشاراً لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وأصابوه ‏إصابةً مباشرة.‏

 
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