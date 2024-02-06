Advertisement

لبنان

ميقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء.. ماذا في جدول الأعمال؟

Lebanon 24
06-02-2024 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1161232-638428175425852821.jpg
Doc-P-1161232-638428175425852821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء انه انطلاقا من ان مجلس الوزراء يُمارس راهنا صلاحية رئيس الجمهورية وكالة استنادا إلى المادة /62/ من الدستور، وتطبيقا للفقرة السادسة من المادة /64/ من الدستور التي توجب اطلاع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال مجلس الوزراء وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث، فإن رئيس مجلس الوزراء بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبينة في الجدول المرفق. 
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:08 | 2024-02-06
05:00 | 2024-02-06
06:29 | 2024-02-06
06:12 | 2024-02-06
06:05 | 2024-02-06
06:04 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24