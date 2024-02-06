ميقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء.. ماذا في جدول الأعمال؟

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء انه انطلاقا من ان مجلس الوزراء يُمارس راهنا صلاحية رئيس الجمهورية وكالة استنادا إلى المادة /62/ من الدستور، وتطبيقا للفقرة السادسة من المادة /64/ من الدستور التي توجب اطلاع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال مجلس الوزراء وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث، فإن رئيس مجلس الوزراء بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبينة في الجدول المرفق.

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