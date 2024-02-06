تعرّض لإطلاق نار.. نقل شخص بطريقة عاجلة إلى المستشفى

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن المدعو ص. أ. أطلق النار على أ. ط. وأصابه في قدميه في محلة مشروع محرم في طرابلس.

وعُلم أن ما جرى سببه إشكال فردي، وجرى نقل الجريح الى المستشفى الاسلامي للعلاج أما مُطلق النار ففر إلى جهة مجهولة.