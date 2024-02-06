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لبنان

بعد سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان.. هذا ما أعلنه جيش العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
06-02-2024 | 05:58
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن جنديين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة سقوط صاروخ في بلدة مرغليوت قرب الحدود مع لبنان.

وأفاد المجلس الإقليمي للجليل الأعلى، بأنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان، على منطقة مفتوحة في منطقة موشاف مرغليوت، في الجليل الأعلى.
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وقال جيش العدو، إنه قصف مواقع الإطلاق، ونفذ غارات جوية إضافية ضد أهداف لـ"حزب الله"، من بينها مبنى يستخدمه الحزب في قرية مروحين، وموقعا آخر في ميس الجبل.
 
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، حوالي الساعة الثامنة صباحا، قائلا إنه استهدف "ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

كما استهدف "الحزب" عند الساعة العاشرة، انتشاراً لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وأصابوه ‏إصابةً مباشرة، كذلك، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏الحزب عند الساعة  ‌‎11:20‌‏ من قبل ظهر يوم الثلاثاء 06-02-2024 تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً ‏مباشرة. 

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