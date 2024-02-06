جلسة لمجلس الوزراء في هذا التاريخ

يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الواقع فيه 8 - 2 - 2024 في السراي الكبير لبحث المواضيع المبينة في الجدول الموزع.

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