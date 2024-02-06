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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء في هذا التاريخ

Lebanon 24
06-02-2024 | 06:08
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يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الواقع فيه 8 - 2 - 2024 في السراي الكبير لبحث المواضيع المبينة في الجدول الموزع. 
 
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