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لبنان

بعد توقّف قسري.. المحكمة العسكرية إستأنفت جلساتها

Lebanon 24
06-02-2024 | 06:12
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إستأنفت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر، جلساتها بدءاً من اليوم، إثر توقّف قسري امتد منذ نهاية العام المنصرم. (الوكالة الوطنية)
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