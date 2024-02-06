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لبنان

بيان عن حركة "أمل".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
06-02-2024 | 06:29
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شدد المكتب الإعلامي المركزي في حركة "أمل" في بيان، على أن "ما يصدر عن المكتب الإعلامي المركزي في الحركة، هو الذي يعبر عن موقفها وليس أي شيء آخر".
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