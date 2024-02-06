شماس للنائب ضاهر: لنلتقي جميعنا في القضاء

رد الناشط السياسي والخبير الإقتصادي المهندس إدمون الشماس على النائب ميشال ضاهر الذي هدده بالأمس من خلال بيان بتقديم شكوى على شماس على خلفية منشور للأخير على منصة X يظهر فيها النائب ضاهر في الفيديو الشهير الذي يعود لحلقة على احد البرامج التلفزيونية بتاريخ 3 كانون الأول 2020 ويعترف فيه بإستفادته بملايين الدولارات من خلال الهندسات المالية.

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حيث جاء في بيان شماس : سعادة النائب :لم أتقصد أبداً التهجم عليك بل نقلت واقع أنت أدليت به على الشاشات وما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية من مواقف وبيانات تتعلق بك ، وإنني كمودع متضرر بملايين الدولارات التي جنيتها بتعبي وعرق جبيني خارج لبنان، أناشد جميع من إستفاد من الهندسات المالية أن يعيد هذه الأموال لأنها من حق المودعين، فأما إذا رغبت حضرتك باللجوء الى القضاء ، فهذا ما يسعدنا كوننا نعول عليه لإسترداد حقوقنا، تخلى سعادتك عن الحصانة والسرية المصرفية عن حساباتك ونلتقي في القضاء لنحتكم اليه الذي ما زال الملجأ الوحيد المنتظر لإنصاف المواطنين المودعين كمثلي وأمثال الكثيرين.

وكان المكتب الاعلامي للنائب ميشال ضاهر أعلن يوم أمس أنّ "الأخير سيتقدم بدعوى قضائية ضد المدعو إدمون شماس بسبب نشره منشوراً تضمّن أخباراً ملفقة ومزوّرة وأكاذيب".

وجاء في البيان: "نشر المدعو أدمون شماس على صفحته على منصة إكس منشور ضمنه أخباراً ملفقة وأكاذيب وشائعات وافتراءات بحقي وعمدت بعض الصفحات الى نشره وترويجه".

وختم: "يهمني التأكيد أنني سأتقدم خلال الـ24 ساعة المقبلة بدعوى قضائية لملاحقة كاتب المنشور المذكور وكل من يسوّق لهذه الافتراءات والأكاذيب"