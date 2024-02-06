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لبنان

بو حبيب استدعى سفير بريطانيا وسلمه مذكرة احتجاج

Lebanon 24
06-02-2024 | 07:01
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استدعى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية هاميش كاول، وسلمه مذكرة احتجاج تتعلق بزيارة وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون الأخيرة إلى بيروت.
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واستقبل  الوزير بوحبيب سفيرة استونيا لدى لبنان انغريد آمر، وجرى عرض للمواضيع  المشتركة التي تهم البلدين، خصوصا الحوكمة الإلكترونية التي تختص بها استونيا.
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