بو حبيب استدعى سفير بريطانيا وسلمه مذكرة احتجاج

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استدعى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية هاميش كاول، وسلمه مذكرة احتجاج تتعلق بزيارة وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون الأخيرة إلى بيروت.واستقبل الوزير بوحبيب سفيرة استونيا لدى لبنان انغريد آمر، وجرى عرض للمواضيع المشتركة التي تهم البلدين، خصوصا الحوكمة الإلكترونية التي تختص بها استونيا.