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لبنان

المفتي دريان استقبل مدير المخابرات في الجيش على رأس وفد

Lebanon 24
06-02-2024 | 07:11
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من مجلس أمناء وقف البر والإحسان برئاسة الدكتور عمار الحوري.
 
 
وقدم الحوري للمفتي، دعوة لحضور حفل ذكرى تأسيس المجلس بمناسبة مرور 88 عاما على انطلاقته يوم 29 شباط الجاري في جامعة بيروت العربية مبنى الحريري.
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كذلك، استقبل المفتي دريان مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، على رأس وفد ضم المساعد الثاني لمدير المخابرات العميد الركن نبيل عبد الله  ورئيس فرع مخابرات بيروت العقيد أنطوان حنا والعقيد محمد زين، وتم التداول في الشؤون العامة .
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