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لبنان

عليه عبارات عبرية.. على ماذا عثر أحد الصيادين في صور؟

Lebanon 24
06-02-2024 | 07:24
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عثر أحد الصيادين على طفاف في البحر شمال مدينة صور -منطقة ابو الأسود، وعليه عبارات عبرية، ويعمل الجيش على سحبه إلى مرفأ صور.

والطفاف يستخدم للأبحاث العلمية الزراعية البحرية، وقد قذفته العاصفة والتيارات البحرية من شمال فلسطين المحتلة إلى المياه الاقليمية اللبنانية. (الوكالة الوطنية)
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