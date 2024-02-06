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لبنان

كلاس زار مقر الهيئة التنفيذية لـ"أمل" معزّياً بشهدائها

Lebanon 24
06-02-2024 | 07:15
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زار وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، مقر الهيئة التنفيذية لحركة أمل معزّياً بالشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن لبنان.

وكان في استقبال كلاس، رئيس المكتب السياسي  جميل حايك، ورئيس الهيئة التنفيذية الدكتور مصطفى الفوعاني، ومسؤول الاعداد المركزي  احمد بعلبكي، والمسؤول الثقافي المركزي الشيخ حسن عبدالله، ومسؤول إقليم البقاع أسعد جعفر ومسؤول إقليم بيروت محمد عبّاني.
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وقال كلاس: "جئت مُعزّياً بارتقاء شهداء أمل دفاعاً عن تراب لبنان، كيف لا وهم أبناء الامام السيد موسى الصدر وأبناء دولة الرئيس نبيه برّي وخريجو هذه المدرسة الوطنية القائمة على مبدأ ان اسرائيل شرّ مُطلق، ونحن نراهم شباباً يفتدون وطنهم بدمائهم ويعطونه أعمارهم في سبيل مستقبل قائم على الكرامة والإنسان".
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