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لبنان

الراعي التقى لجنة المتابعة لتجمع دولة لبنان الكبير

Lebanon 24
06-02-2024 | 07:34
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 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، لجنة المتابعة المنبثقة عن تجمع دولة لبنان الكبير.

بعد الاجتماع، قال الوزير السابق النائب اللواء اشرف ريفي، في بيان: "تشرفنا اليوم بزيارة البطريرك الراعي، كلجنة متابعة من تجمع دولة لبنان الكبير (انقاذ ونهوض)، التي عقدت اجتماعها في الصرح البطريركي بتاريخ 18 كانون الثاني 2024، لشكره على رعاية الاعلان عن التجمع من بكركي، ولمتابعة العمل على ترسيخ هذه المبادرة، المنبثقة من الإيمان بنهائية الكيان اللبناني، بحدوده ومكوناته ودولته الواحدة بمؤسساتها الشرعية".
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وأضاف: "سنطلق في التجمع سلسلة من اللقاءات مع جميع القوى المؤمنة بفكرة دولة لبنان الكبير، فالهدف هو التواصل مع الجميع، وفق قاعدة التمسك بالسيادة والحرية والاستقلال وبناء الدولة ومكافحة الفساد، واستعادة الدور والموقع الذي استحقه لبنان الكبير عبر تاريخه، وما يزال".

وتابع: "ناقشنا مع غبطة البطريرك المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تعاون بين جميع اللبنانيين، كي نحمي بلدنا من العواصف، ووضعناه في ما يحضّره التجمع لاستكمال المهمة التي من أجلها تم إنشاؤه، في سياق العمل الدائم الذي ننشده حفظاً للوطن".

وأردف: "نستعد لتحويل التجمع الى مؤسسة دائمة يكون من أولوياتها موضوع رئاسة الجمهورية اي رئاسة الدولة، وقد بدأنا بطرح الأفكار العملية، وسيكون لنا مع اللبنانيين محطات مقبلة، في كل المناطق".
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