ميقاتي من عين التينة: التشاور في هذه المرحلة أكثر من ضروري

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبحثا في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.

وقال ميقاتي بعد اللقاء: "التشاور في هذه المرحلة ضروري، بل أكثر من ضروري".

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كما استقبل بري، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، ومديرة أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو، وعدد من المستشارين في الخارجية الفرنسية ومستشار الرئيس بري الدكتور محمود بري.

وتناول البحث تطور الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان.



واكتفى الوزير الفرنسي، لدى مغادرته بالقول : "لن أعلق الآن سوف أعلق لاحقا".