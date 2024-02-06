تراجع في حركة المطار في الشهر الأول من السنة... هذا ما كشفته الأرقام!

سجلت حركة مطار بيروت الدولي، تراجعاً في أعداد المسافرين من والى لبنان خلال الشهر الأول من العام 2024، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023.



Advertisement المسافرون: كذلك انخفض عدد الرحلات الجوية لأكثر من 14 بالمئة. وقد توزعت حركة المطار خلال شهر كانون الثاني 2024 على الشكل التالي:المسافرون:

بلغ مجموع الركاب خلال الشهر الأول من العام الجاري 450 ألفاً و989 راكباً (بتراجع 8,49 بالمئة عن كانون الثاني 2023)، حيث تراجع عدد الوافدين بنسبة 5,17 بالمئة وسجل 201 ألفاً و 269 راكباً.

كما تراجع عدد المغادرين بنسبة 10,87 بالمئة وبلغ 249 ألفاً و684 راكباً،اما عدد ركاب الترانزيت فتراجع بحوالي 92 بالمئة واقتصر على 36 راكباً.

حركة الطائرات:

سجل تراجع في عدد الرحلات الجوية، لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر كانون الثاني 2024، بنسبة 14,29 بالمئة، وبلغ 3848 رحلة، منها 1923 رحلة وصول الى لبنان(بتراجع 14,38 بالمئة) و1925 رحلة إقلاع من لبنان ( بتراجع 14,21 بالمئة).



