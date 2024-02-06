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لبنان

كلاّس وبيجبيدير وقّعا خطة العمل بين الوزارة واليونيسف

Lebanon 24
06-02-2024 | 08:26
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وقّع وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس، وادوارد بيجبيدير ممثل منظمة "اليونيسف" في لبنان، خطة العمل بين الجهتين للعامين 2024 و2025. 
 
وتضمنت خطة العمل إنشاء لجنة مشتركة من الوزارات للعمل على تنفيذ السياسة الشبابية المُعدّة منذ العام 2012، والسعي لإنشاء هيئة وطنية فاعلة للشباب للمشاركة ومتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية للشباب.
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كما تضمنت خطة العمل دعم الوزارة كداعية لحفل الختام لبيروت عاصمة الشباب العربي 2023 خلال شهر آذار المقبل، وتعزيز القدرة المؤسسية للوزارة من خلال تطوير أطر توجيهية ومعيارية جديدة، وإجراء تقييم شامل للأندية الرياضية ومراكز الشباب وبيوت الشباب، وتعزيز ممارسات إدارة البيانات والمساهمة في التحوّل الرقمي للوزارة.
 
وتضمنت الخطة كذلك خطط لتعزيز قدرة الشباب وتعزيز المنصات المجتمعية الوطنية والمحلية والتطوعية وتوفير دورات للجنسين عموماً والشبابات والفتيات خصوصاً لتحسين المهارات الحياتية والتمكين مع التركيز على أولئك الأكثر تهميشاً.

 
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