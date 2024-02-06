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لبنان

بوشكيان بحث وسفيرة فنلندا في العلاقات الثنائية

Lebanon 24
06-02-2024 | 08:36
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 استقبل وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان، سفيرة فنلندا لدى لبنان آن مسكانين قبل ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، وعرض معها العلاقات الثنائية بين لبنان وفنلندا، وتم البحث بأهمية تطويرها وسبل تنميتها وتبادل المنتجات بين البلدين. 
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