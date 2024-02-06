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لبنان

رازي الحاج زار مولوي.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
06-02-2024 | 08:30
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زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، للبحث في ملف مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة على أثر الحريق الذي اندلع أمس في المبنى.
 
وخلال اللقاء، كشف الحاج لمولوي عن حصول عمليات تزوير لمعاملات متعلقة بسرقة أرقام مميزة يملكها مواطنون على أن يزوده بالمستندات قريبا.
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كما عرض الحاج لقضية مرور الشاحنات على طرق المتن بسبب قطع طريق ضهر البيدر.
 
 
بدوره، ابلغ مولوي الحاج، بإعادة فتح طريق ضهر البيدر بشكل جزئي وفقا لأوقات محددة للذهاب والإياب خلال ساعات النهار.
وشكر الحاج للوزير مولوي سهره الدائم على قضايا المواطنين المرتبطة بوزارة الداخلية والبلديات، مؤكدا "التعاون والتنسيق لما فيه خير ومصلحة قضاء المتن والمواطنين المتنيين".

 
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