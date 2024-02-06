Advertisement

لبنان

ميقاتي استقبل وزير الخارجيّة الفرنسيّة.. سيجورنيه: لانتخاب رئيس جديد وحفظ التهدئة في الجنوب

Lebanon 24
06-02-2024 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1161311-638428345317589375.jpg
Doc-P-1161311-638428345317589375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه بعد ظهر اليوم في السرايا.
شارك في اللقاء سفير فرنسا في لبنان  هيرفيه ماغرو  ورئيسة دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو وعدد من المستشارين.
Advertisement
وعن الجانب اللبناني حضر مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
في خلال الاجتماع اشار الوزير الفرنسي الى أن زيارته الى لبنان تندرج في اطار جولة على عدد من الدول في سياق المساعي الدولية لوقف الحرب في غزة وحفظ الاستقرار في لبنان وابعاد الاخطار عنه.
وشدد على ان انتخاب رئيس جديد للبنان مسألة اساسية لمواكبة الاستحقاقات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة.
وشدد على أولوية حفظ التهدئة في الجنوب ووقف العمليات العسكرية".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:57 | 2024-02-06
14:43 | 2024-02-06
14:24 | 2024-02-06
13:38 | 2024-02-06
13:30 | 2024-02-06
13:10 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24