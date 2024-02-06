ميقاتي استقبل وزير الخارجيّة الفرنسيّة.. سيجورنيه: لانتخاب رئيس جديد وحفظ التهدئة في الجنوب

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه بعد ظهر اليوم في السرايا.

شارك في اللقاء سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ورئيسة دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو وعدد من المستشارين.

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وعن الجانب اللبناني حضر مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

في خلال الاجتماع اشار الوزير الفرنسي الى أن زيارته الى لبنان تندرج في اطار جولة على عدد من الدول في سياق المساعي الدولية لوقف الحرب في غزة وحفظ الاستقرار في لبنان وابعاد الاخطار عنه.

وشدد على ان انتخاب رئيس جديد للبنان مسألة اساسية لمواكبة الاستحقاقات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة.

وشدد على أولوية حفظ التهدئة في الجنوب ووقف العمليات العسكرية".