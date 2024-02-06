18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
12
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التفتيش المركزي: التشكيك بجهودنا يخدم الفاسدين
Lebanon 24
06-02-2024
|
09:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار التفتيش المركزي في بيان إلى أنه "إزاء ما تداولته الوسائل الإعلامية في حق التفتيش المركزي ورئيسه، نؤكد أن "التفتيش المركزي هو الساهر على حسن تطبيق القانون وليس بوارد مخالفته، والمسؤولون المعنيون يعرفون جيدا الحقائق التي احاطت إنشاء منصة امباكت من خلال المراسلات الواردة إليهم من المراجع الإدارية والديبلوماسية".
Advertisement
وأوضح أن "منصة امباكت ليست حكرا على التفتيش المركزي وليس هو المتحكم فيها والمستفيد الأوحد منها. منصة امباكت نتيجة جهد مشترك بين العديد من الوزارات والإدارات رعته الحكومة مجتمعة واعتمدتها وأطلقتها في خطتها الإصلاحية بموجب القرار رقم ٢٦/١٣ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠. وقد استفادت منها الوزارات بالنصيب الأوفر مطوّرة برامجها التنفيذية في حين أن التفتيش المركزي عزّز قدراته الرقابية بنقلة نوعية".
وأضاف البيان: "لا صحة لما يتم تداوله حول الحصول على أموال نقدية وتوزيعها لكون المساعدة التي أدت إلى إنشاء المنصة هي عبارة عن دعم تقني تولّت بموجبها جهة مانحة تكليف شركة متخصصة تقديم الدراسات و البرمجيات وتشغيلها وصيانتها دون أن يتخلل هذا الدعم أي دفع لأموال نقدية".
ولفت التفتيش المركزي إلى أن "منصة امباكت أدت باعتراف الجميع خدمات جلّى للوزارات والإدارات والمؤسسات الخاصة والمواطنين في أحلك الظروف لدى تفشي وباء كورونا وحازت على تقدير رفيع من أعلى المراجع المحلية والدولية، مؤكدة أن المنصة لا تزال "معتمدة في العديد من الوزارات ولكثير من المهام ليس أقلها البرنامج الوطني للأمان الاجتماعي المنفّذ بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي بغية تأمين المساعدات الاجتماعية للمعوزين من اللبنانيين وفق أدق معايير العدالة الاجتماعية وبمراقبة فعالة من التفتيش المركزي".
وتابع البيان: "إن هيئة التشريع والاستشارات، حسمت موضوع الدعم التقني في ملف المنصة بإبداء الرأي الذي يضع حدا لما يقال ويحاك، ويحثّ على المبادرة إلى إتمام إجراءات القانون الداخلي اللبناني لناحية قبول الهبة".
وختم: "التفتيش المركزي ماض في بناء قدراته الرقابية وتحديثها على الرغم من كل الظروف القاهرة وإن التشكيك بجهوده لا يرمي إلا إلى خدمة الفاسدين. وهو يدعو الوسائل الإعلامية إلى تقصي الحقائق من مصادرها والرجوع في كل ما يتعلق به إلى ما يصدر رسميا عن إدارة التفتيش المركزي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"عملة" واحدة قد تنقذ لبنان.. ليست الدولار!
Lebanon 24
"عملة" واحدة قد تنقذ لبنان.. ليست الدولار!
14:00 | 2024-02-05
05/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل: قبل زواجها علاقة حب جمعت نجوى كرم بفنان لبناني شهير!
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل: قبل زواجها علاقة حب جمعت نجوى كرم بفنان لبناني شهير!
01:40 | 2024-02-06
06/02/2024 01:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثلوج جنوب لبنان" تخيفهم.. حقائق مثيرة عن عمل جنود إسرائيليين!
Lebanon 24
"ثلوج جنوب لبنان" تخيفهم.. حقائق مثيرة عن عمل جنود إسرائيليين!
13:00 | 2024-02-05
05/02/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل بارزة عن "مقاتلي حزب الله".. هكذا استطاعوا "القنص بالصواريخ"!
Lebanon 24
تفاصيل بارزة عن "مقاتلي حزب الله".. هكذا استطاعوا "القنص بالصواريخ"!
11:37 | 2024-02-05
05/02/2024 11:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيخرج "حزب الله" من الحدود؟ إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
كيف سيخرج "حزب الله" من الحدود؟ إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيليّ
10:00 | 2024-02-05
05/02/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:40 | 2024-02-06
ميقاتي يلتقي وزير خارجية فرنسا في السرايا
09:30 | 2024-02-06
الأضرار كبيرة جداً.. شاهدوا بالصور ماذا فعل حزب الله بثكنة عسكرية إسرائيلية
09:22 | 2024-02-06
لجنة تقصي الحقائق النيابية تابعت بحث موضوع النافعة
08:36 | 2024-02-06
بوشكيان بحث وسفيرة فنلندا في العلاقات الثنائية
08:31 | 2024-02-06
فياض واصل لقاءاته في تونس.. والتقى وزير الفلاحة والموارد المائية
08:30 | 2024-02-06
رازي الحاج زار مولوي.. وهذا ما تم بحثه
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
06/02/2024 16:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
06/02/2024 16:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
06/02/2024 16:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24