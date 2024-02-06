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لبنان

لجنة تقصي الحقائق النيابية تابعت بحث موضوع النافعة

Lebanon 24
06-02-2024 | 09:22
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عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الاشغال والمكلفة متابعة بحث موضوع النافعة، جلسة برئاسة النائب ابراهيم منيمنة، وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فإنها تابعت عملها وخصصت الجلسة للاستماع من رئيس مصلحة تسجيل السيارات السابق العميد علي طه، حول الفترة التي  شغل فيها منصبه والملابسات التي رافقت عمله في المصلحة، على ان تعقد جلسات لاحقة لمتابعة بحث الموضوع.
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